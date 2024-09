(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 CASA, SANTILLO (M5S): E’ DIRITTO FONDAMENTALE MA GOVERNO SE NE DIMENTICA

CASA, SANTILLO (M5S): E’ DIRITTO FONDAMENTALE MA GOVERNO SE NE DIMENTICA

Roma,. 23 set. – “Il Ddl Sicurezza ha acceso un faro su l’emergenza abitativa nel nostro paese, sin qui beatamente ignorata dal governo Meloni. Una famiglia su quattro fa fatica a pagare il canone di locazione, che è la principale voce di spesa per le famiglie con un’incidenza del 28%, percentuale molto più alta di quella del mutuo che è al 21%. Inoltre una famiglia su dieci si trova in condizioni di sovraccarico: vuol dire che la spesa per la casa, che sia mutuo o affitto, è sopra al 40% delle entrate mensili. La Costituzione italiana non riconosce il diritto all’abitazione, ma diversi soggetti a partire dalla Consulta si sono espressi per andare in quella direzione: l’accesso all’alloggio a nostro giudizio rappresenta un diritto fondamentale, ma il governo Meloni se ne dimentica. E non lo è solo per noi del M5s, ma per larga parte della giurisprudenza internazionale. Bisogna però fare una distinzione netta tra emergenza abitativa e occupazione abusiva. Non si può mettere tutto nello stesso calderone come fa il governo Meloni con il ddl Sicurezza: i comportamenti illegali vanno contrastati ma non si può usare la repressione verso chi è in povertà e non riesce a pagare un affitto. Crediamo che vadano rifinanziati immediatamente sia il fondo affitti sia il fondo morosità incolpevole, lasciati all’asciutto dalle destre. Qui la questione non è solo di diritto all’abitare, ma anche di qualità dell’abitare, in modo da dare a tutti gli italiani accesso a una soluzione di alloggio dignitosa”. Così in il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo introducendo la conferenza stampa “Diritto alla casa: tutte le violazioni dello Stato italiano”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle