Agenzia regionale 988.24 Matrangola _ Domani presentazione XX edizione Festa dei Lettori

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 *Festa dei Lettori 2024 – XX edizione. Domani (ore 11) presentazione in

Regione Puglia con l’assessore Matrangola*

*Domani, martedì 24 settembre, alle ore 11, nella Sala di Jeso del Palazzo

della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari)*, si terrà

la presentazione del programma della ventesima edizione della *Festa dei

Lettori*, iniziativa organizzata dall’Associazione Presìdi del libro e

promossa dalla Regione Puglia.

Ad illustrare le numerose iniziative di promozione della lettura diffuse in

tutta la Puglia e fuori regione dal 1° al 15 ottobre sarà la Presidente

dell’Associazione Presidi del Libro *Orietta Limitone. *Interverranno:

l’assessore alla Cultura della Regione Puglia *Viviana Matrangola e* il

Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale *Giuseppe Silipo*.

La Festa dei lettori nasce nel 2004 con l’intento di celebrare la lettura e

i lettori portando i libri fuori dai luoghi consueti, nelle piazze e per le

strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi, nei palazzi

storici, nei giardini pubblici, nei castelli e nei porti.

Gli incontri con gli autori, le letture pubbliche e le tante iniziative

promosse dai Presìdi in tutt’Italia coinvolgono lettori e non lettori di

ogni età e vedono la partecipazione di scuole, biblioteche, librerie,

associazioni e di tante altre realtà che hanno a cuore la promozione della

lettura.