ACCREDITO STAMPA PER INCONTRO CON FRANCESCA MICHIELIN – 24 settembre ore 16.30 – MArTA

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Manca solo un giorno al primo appuntamento con “Musica Fluida”, il progetto promosso dal MArTA, il Museo Archeologico nazionale di Taranto, dall’Orchestra della Magna Grecia, da Regione Puglia, Comune di Taranto, MIC – Direzione generale musei e Musei italiani.

Domani, martedì 24 settembre, nella rassegna che prevede un mix di fruizione archeologica e musica, c’è Francesca Michielin.

La nota artista italiana visiterà il Museo e poi all’interno del Chiostro, alle 18.30, si esibirà in un mini-concerto del ruo repertorio.

La stampa per l’occasione è invitata alle 16.30 all’interno del MArTA, per il punto stampa previsto dopo l’incontro tra l’artista, la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone e il direttore dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano.

La stampa è invitata ad accreditarsi rispondendo a questa mail o contattanto gli uffici stampa:

Maristella Bagiolini

Museo archeologico nazionale di Taranto

Claudio Frascella

Orchestra della Magna Grecia

Ufficio Comunicazione e Promozione

Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA

Via Cavour, 10

74123 TARANTO

Website: http://www.museotaranto.beniculturali.it