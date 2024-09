(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Visita dell'Assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli al Centro Rigliani di Greccio. Insieme al sindaco Emiliano Fabi ha visitato i locali e ha incontrato operatori e ospiti della struttura.

Ieri pomeriggio, l’Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli ha visitato a Greccio il Centro diurno socio assistenziale per adulti con disabilità “Simonetta Rigliani”. Presenti, Emiliano Fabi – Sindaco di Greccio, Giovanna Palomba – Assessore alle politiche sociali del Comune di Rieti, che ha portato i saluti del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, presidente del Cda del Consorzio sociale Rieti/1, Marco Matteocci – Segretario generale del Consorzio sociale Rieti/1, Andrea Sebastiani – Assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Rieti, Guido Petrucci del sindacato Ugl e Reno Ostili del sindacato Cisl, Mario Nardoianni Presidente della Cooperativa sociale Arca che gestisce il servizio, il parroco di Greccio padre Pasquale e alcune Associazioni del territorio.

Nel corso della visita l’Assessore Maselli, accompagnato dal Sindaco di Greccio Fabi che è anche componente del Consorzio sociale Rieti/1, ha incontrato il personale del Centro composto da uno psicologo coordinatore, tre educatrici e un operatore socio-sanitario, gli ospiti della struttura e i loro familiari.

Grazie alla sinergia tra il Consorzio sociale Rieti/1 e il Comune di Greccio il Centro “Simonetta Rigliani” nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tante persone con disabilità. In particolare, si tratta di un servizio per l’accoglienza diurna di persone, tra i 18 e i 65 anni, affette da disabilità medio gravi. Le attività del Centro sono mirate alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo di sviluppare nuove capacità e consolidare i livelli acquisiti.

Le 15 persone attualmente ospiti della struttura possono contare su una serie di interventi socio-educativi-assistenziali mirati e personalizzati con attività di mantenimento funzionale-cognitivo e motorie. Il servizio, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con un prolungamento delle attività fino alle ore 17:00 il mercoledì e il venerdì, è un sostegno alla famiglia, in quanto opera per consentire il mantenimento dei disabili all’interno del proprio contesto familiare.