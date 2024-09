(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 MALTEMPO. MALAGUTI(FDI) TEMPESTIVO INTERVENTO GOVERNO DIMOSTRA VICINANZA A POPOLAZIONI COLPITE

“A sole 48 ore dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna, il Consiglio dei Ministri, con a capo il Presidente del Consiglio Meloni, ha approvato lo stato di calamità e stanziato 20 milioni per le popolazioni colpite. Anche per le Marche è stato dichiarato lo stato d’emergenza che avrà una durata di 12 mesi e la Regione riceverà 4 milioni di euro per i primi interventi d’urgenza, che vanno ad aggiungersi ai 20 stanziati per l’Emilia-Romagna. Ancora una volta, con tempestività ed efficacia questo governo ha dimostrato nei fatti di occuparsi prima di tutto della gente. Un governo del ‘fare’ che continua a non tradire il voto dei cittadini”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.

