Roma, 21 Settembre 2024

Maltempo. Albano (FdI), da Governo vicinanza fattiva e concreta alle Marche

Roma

Roma 21 settembre 2024 – “In seguito alla convocazione di un Consiglio dei

Ministri straordinario, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha

disposto lo stanziamento di venti milioni di euro per la Regione

Emilia-Romagna e quattro milioni di euro per la Regione Marche, per far

fronte all’emergenza causata dagli eventi meteorologici estremi che hanno

colpito i territori”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario

all’Economia e alle Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano.

“Ancora una volta – prosegue Albano – il Governo ha dimostrato attenzione

e prontezza nel garantire un intervento concreto a supporto delle

popolazioni marchigiane, come già accaduto in occasione della drammatica

alluvione di due anni fa, quando furono stanziati 400 milioni di euro per

affrontare i danni subiti dalla nostra regione”.

“I fondi stanziati – aggiunge – saranno impiegati per le prime necessità

legate all’emergenza, mentre continueranno le opere di mitigazione del

rischio idrogeologico, già avviate dal Presidente della Regione Marche

Francesco Acquaroli, dopo l’alluvione del 2022. Investire nella prevenzione

resta lo strumento più efficace per ridurre la vulnerabilità dei territori

e costruire un futuro più sicuro”, conclude.

