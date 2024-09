(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 https://www.aduc.it/articolo/irriverenti+perle+quotidiane_38142.php

————————

Irriverenti perle quotidiane

Secondo Vannacci i giornali non vedono l’ora di registrare una frattura tra lui e Salvini. Sara molto più facile una frittura

Gianni Macheda. Italia Oggi

ODIO TAYLOR SWIFT. Donald Trump

(post a tutte maiuscole su Truth, il suo social privato).

Dipendenza da internet. In arrivo il primo corso online per disintossicarsi

Lercio.it

Jesse Watters, un commentatore di Fox News, ha detto che Taylor Swift è «una copertura per un’azione politica segreta» e ha tentato di dimostrarlo al suo pubblico mandando in onda lo stralcio accuratamente selezionato d’una conferenza del 2019 organizzata da un centro sulla sicurezza cibernetica della NATO. Nel passaggio, un relatore cita en passant Taylor Swift come esempio di influencer particolarmente potente. Nella mente inquinata dei complottisti di destra, un ritaglio di pochi secondi ha dimostrato un’articolata certezza: Taylor Swift è stata creata dal Pentagono.

Mattia Ferraresi, I demoni della mente, Mondadori 2024.

Il ciclone Boris arriva in italia e viene subito tassato

F.Merli. Italia Oggi

Toti patteggia 1.500 ore di lavori socialmente utili. Si vede che non è nato in Liguria, un ligure non accetterebbe mai di fare qualcosa gratis

Gianni Macheda. Italia Oggi

Attacco a Salvini. Asse tra toghe e Ong.

Titolo de il Giornale

Kiev aggira le linee nemiche nel Kursk. Blitz segreto ucraino, accerchiati migliaia di soldati dell’armata russa. Corriere della Sera.

Quando ci sono morti civili, il mondo incolpa Israele, non Sinwar e la sua cricca di assassini. Sa come reagisce il mondo alle morti causate dagli ebrei. E gli ebrei prendono sul serio queste accuse. Sviluppano metodi di combattimento per ridurre al minimo il rischio di vittime civili nella Striscia di Gaza […]

Sinwar, d’altro canto, non si preoccupa di risparmiare i civili israeliani. I suoi uomini uccidono senza pietà e sanno d’essere in armonia con la loro gente, la loro cultura e le loro tradizioni. Perché gli ebrei non sono solo i loro nemici, ma anche i nemici del profeta: lui stesso ha ordinato l’assassinio delle tribù ebraiche, come dicono i resoconti islamici. Di conseguenza, nei territori palestinesi non esiste un ampio dibattito sociale sulla possibilità che una società civile possa tollerare l’omicidio, lo stupro, la mutilazione e la decapitazione. Internet è pieno di leader religiosi che definiscono le circostanze legali in base alle quali lo stupro è lecito. Nella tradizione islamica è un mezzo consentito per instillare la paura nei non credenti.

Leon de Winter, Neue Zurcher Zeitung

Due risate sul conformismo

Fb mi ha rimosso un post dove parlavo serenamente di woke e non woke. DIce che è un incitamento all’odio…. spero che i figli di Zuck gli vogliano sempre bene…

Grande l’Aulenti alla Triennale di Milano

Interessante la mostra dedicata a Gae Aulenti in Triennale a Milano. Bella soprattutto nell’intenzione di renderla godibile anche ai non specialisti. E infatti al sottoscritto profano rimasero maggiormente impressi: le Fiat esposte stile 24 ore di Le Mans (che meraviglia i colori pastello di quella 128 Rally e di quella 127); il salotto dei coniugi Brion (vega) in Liguria con il leggendario giradischi compatto con casse annesse e livello museale delle opere d’arte; il fatto che tra gli anni 60 e 70 il design e la tecnologia italiana avessero invaso il mondo, vedasi i magnificenti negozi Olivetti tra Parigi e Buenos Aires… Ps: c’è un quadretto di Rosai che c’entra poco ma mi emoziona molto più di Christo che cala chilometri quadrati di tela cerata nei canyon americani.

Gianni Macheda. Italia Oggi

I missili di Hezbollah diretti contro obiettivi civili israeliani sono «atti di guerra», le esplosioni mirate a colpire i militanti Hezbollah «atti criminali». E la stampa occidentale lascia dire.

Pierpaolo Albricci, ItaliaOggi

Un falso statistico a mezzo stampa

Prima pagina de La Stampa. Un falso statistico prima ancora che politico. Malafede o prescolarità? E vero che due terzi degli elettori Pd bocciano, secondo il sondaggio Ghisleri, l’ingresso di Renzi nel campo largo? No, è falso. I contrari infatti sono il 47%. La Stampa gli aggrega indebitamente gli astenuti. Allo stesso modo avrebbe potuto titolare che la maggioranza degli elettori Pd (33,2+19,8) è favorevole.

Ps. A me del campo largo non mi interessa nulla, anzi lo trovo una sciagura, ma ho una passione per le calcolatrici (e il buon giornalismo).

Marco Taradash. Italia Oggi

Riuscita la prima trasfusione di sangue da San Gennaro alla Madonna di Trevignano

Vincenzo Zoda

«Diamo un milione di dollari a chi organizza un Gay Pride a Gaza o Ramallah. […] Non è uno scherzo, non è una trovata pubblicitaria», ha detto il presidente della New Tolerance Campaign, Gregory T. Angelo, lui stesso omosessuale. «Nell’ultimo anno abbiamo visto i cosiddetti “Queer for Palestine” e organizzazioni lgbt alleate insistere che i territori palestinesi sono “inclusivi”: beh, questa è la loro occasione per dimostrarlo. Siamo disposti a mettere i nostri soldi. Sarebbe un momento di svolta per il pluralismo e la pace in medioriente».

Giulio Meotti, il Foglio.

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============