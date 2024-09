[Comune Palermo] Avviso povertà estrema – Dichiarazioni sindaco e assessore

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

Pronto Intervento Sociale e Unità di strada, bando pubblico per

rafforzamento del servizio a Palermo. Rafforzare i servizi di prima

assistenza e di presa in carico delle persone in difficoltà e con un basso

livello di autonomia che si trovano in condizioni di emergenza. Con questo

intervento l’Amministrazione Comunale di Palermo intende ampliare i servizi

assistenziali in favore delle persone in condizioni di marginalità estrema

e senza dimora, al fine di agevolarne la fuoriuscita dalla grave situazione

vissuta. Questo intervento, dal valore di oltre 2 milioni di euro a valere

sul Fondo Nazionale Povertà Estrema prevede l’incremento delle unità e del

personale della Centrale operativa, attiva 24 ore al giorno per 365 giorni

l’anno, in grado di fronteggiare, con risposte ad hoc, in tempi rapidi e in

maniera flessibile, quelle situazioni di disagio che richiedono interventi,

decisioni, soluzioni immediate per i quali non è possibile attendere i

tempi e le procedure ordinarie dei servizi, nel concreto rischio per

l’incolumità, la salute delle persone e per la salvaguardia della loro

dignità. Saranno, inoltre, istituite due equipe specializzate chiamate a

predisporre progetti specifici in favore delle persone in condizioni di

emergenza e di quelle in grave stato di marginalità. Sarà incrementata

anche la cosiddetta Unita di Strada, con un’equipe che si occuperà

dell’aggancio relazionale, della gestione delle segnalazioni pervenute

dalla Centrale Operativa, del monitoraggio delle situazioni su strada e del

coordinamento delle associazioni accreditate al Comune di Palermo per la

distribuzione dei pasti. «Obiettivi chiari, da perseguire con mezzi

concreti, finalizzati al garantire una risposta tempestiva alle persone che

versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza sociale – il

commento del sindaco Roberto Lagalla e dell’Assessore alle Politiche

Sociali, Rosi Pennino -. E ancora, sviluppare percorsi di accompagnamento

all’autonomia personale attraverso processi di empowerment, orientamento e

bilancio delle competenze, realizzare un raccordo operativo degli

interventi collegati all’inclusione sociale e all’orientamento

socio-lavorativo, alla crescita educativa, al sostegno sanitario. Non si

tratta, dunque, di mettere una pezza al problema, ma di fornire una

concreta soluzione, una possibile nuova vita per chi ne ha bisogno»

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E UNITA’ DI STRADA – CIG : B310A852DE

https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G02980&_csrf=IKUNDR9ES3FS6LAJ2JW7XAL9FR42QDJ3