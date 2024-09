(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

COLDIRETTI: A SIRACUSA IL G7 DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE E IL RACCONTO DALLA TERRA ALLA TAVOLA

Saranno giorni cruciali per il mondo agricolo, che da oggi si ritrova a Siracusa, più precisamente a Ortigia, in occasione dell’Expo Agricoltura che anticiperà il G7 dell’Agricoltura, durante il quale si riuniranno tutti i ministri del settore. Coldiretti sarà presente per testimoniare il proprio impegno, soprattutto in un momento in cui il settore agricolo è attraversato da numerose problematiche che stanno colpendo duramente i nostri agricoltori.

Per questo motivo, il 26 settembre, Coldiretti ha organizzato per la prima volta il G7 delle organizzazioni agricole, un tavolo di confronto per sollecitare i governi a collaborare attivamente con il mondo agricolo, promuovendo una vera e propria partnership. Questo vertice rappresenta un momento importante per il settore agroalimentare, poiché si pone l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro attraverso la cooperazione internazionale, valorizzando il ruolo degli agricoltori di tutto il mondo. Sicurezza alimentare, cambiamenti climatici e stabilità economica saranno alcuni dei temi centrali del dibattito. Al termine dell’incontro, verrà redatto un documento programmatico da consegnare ai ministri, con l’obiettivo di sollecitare un’azione urgente e coordinata per affrontare le crescenti sfide globali che il settore agricolo deve fronteggiare.

Nel frattempo, l’impegno di Coldiretti in Sicilia prende il via oggi con l’evento “Divinazione”. Da piazza della Posta parte il racconto dalla terra alla tavola che si incontreranno in un percorso che delinea la storia e le attività della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa. I visitatori potranno esplorare i vigneti, apprendere l’importanza dell’etichettatura e conoscere i progetti di Coldiretti per l’Africa, oltre a scoprire le eccellenze del Made in Italy attraverso Campagna Amica.

L’innovazione sarà al centro di un’area dedicata, con nuove tecnologie pensate per supportare gli agricoltori di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. In piazza Archimede, l’agricoltura sociale sarà protagonista con le Donne e i Giovani di Coldiretti, impegnati in progetti di reintegrazione sociale per giovani con disabilità e difficoltà relazionali. Coldiretti Pesca sarà presente nei pressi del molo Zanagora, dove verranno affrontati i temi della pesca e dell’acquacoltura, elementi centrali nel G7. Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire i segreti del mare e le sfide quotidiane che il settore deve affrontare.

Infine, ampio spazio sarà dedicato al florovivaismo italiano, con allestimenti verdi e fioriti presenti in tutta Siracusa durante l’Expo. Saranno esposte piante e fiori interamente Made in Italy, con una particolare attenzione a specie capaci di abbattere le temperature elevate e a piante e arbusti resistenti alla siccità, in risposta ai lunghi periodi di carenza d’acqua.