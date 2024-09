Mobilità sostenibile, BPER risparmia 6 tonnellate di CO2

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

“Piantiamola di inquinare!”: BPER risparmia 6 tonnellate di CO2 grazie alla mobilità sostenibile

Modena, 20 settembre 2024

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 di “Piantiamola di inquinare!”, l’iniziativa di mobilità sostenibile avviata lo scorso giugno da BPER Banca, con il supporto della piattaforma Wecity, che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Sono stati 208 i dipendenti della Banca, distribuiti nelle varie sedi e filiali del Gruppo, a recarsi per tre mesi al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino, per un totale di quasi 42.000 km percorsi. Questi spostamenti hanno consentito così di abbattere quasi 6 tonnellate di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 839 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi.