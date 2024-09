(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

ven 20 settembre 2024 MALTEMPO, MARCHETTI (LEGA): I CITTADINI DELLA VAL DI ZENA, NEL BOLOGNESE,

CHIEDONO CONTROLLI SULLO STATO DI DEGRADO E PERICOLO DEL TORRENTE ZENA,

LA REGIONE BATTA UN COLPO

BOLOGNA, 20 SET – “Chiederemo spiegazioni in Regione, sia sul mancato

intervento sul campo, ma anche sugli interventi necessari sul torrente

Zena, nel comune di Pianoro di Bologna, di competenza regionale”. Così il

consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti fa sua e rilancia la

protesta del Comune di Pianoro e in particolare Simonetta Saliera, ex Pd e

già vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ora assessora ai Lavori

pubblici nella Giunta del sindaco Luca Vecchiettini che alle ultime

amministrative ha sconfitto i dem. Nel mirino c’è la Città Metropolitana

di Bologna che di fronte all’ondata di maltempo dei giorni scorsi non

avrebbe mandato “nè mezzi nè uomini” in soccorso. Marchetti denuncia come a

“Pianoro non ci fossero le altre istituzioni. Sono arrivati sei Vigili del

fuoco senza mezzi: perché potessero essere utili il Comune ha dovuto

mettere loro a disposizione un trattore con autista”, come ricostruito da

Saliera. “In campo c’erano solo le ruspe e gli uomini messi a disposizione

dal Comune. Ora – rilancia Marchetti – occorre che quanto prima le

istituzioni tutte facciano un sopralluogo sul torrente Zena fino alle sue

sorgenti: lo Zena è di competenza regionale e ora, di fronte allo stato di

degrado totale del torrente- protesta Marchetti la Regione si deve

convincere a rispondere con i fatti alle richieste tante volte espresse dal

Comitato dei cittadini della Val di Zena” conclude il leghista.

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

