(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Lega, Molinari: in piazza per sostenere Matteo Salvini

Roma 20 set. – “La Lega Piemonte sarà in piazza questo weekend e quello del 28-29 settembre per manifestare la totale solidarietà a Matteo Salvini, a processo a Palermo come atto politico della sinistra e del M5S semplicemente per aver fatto il proprio dovere, bloccando l’immigrazione clandestina. Sarà questa l’occasione per ribadire unanime sostegno al ministro Salvini, e anche per informare i cittadini di quanto previsto dal nuovo ddl Sicurezza approvato dalla Camera lo scorso mercoledì”.

Lo dichiara il deputato e capogruppo della Lega, segretario del partito in Piemonte, Riccardo Molinari.

I Gazebo previsti per il weekend del 21-22 settembre sono:

Sabato 21 settembre

Alessandria

Alessandria – piazza Garibaldi ang. piazza Marconi 09.30/12.30

Alessandria – corso Roma 4/6 16.00/19.00

Casale Monferrato – via Saffi 09.00/13.00

Novi Ligure – via Girardengo 09.00/18.00

Ovada – piazza Assunta 10.00/13.00

Tortona – piazza Milano 09.00/12.30

Tortona – via Emilia ang. Via Fracchia 15.00/19.00

Valenza – piazza Gramsci 09.00/13.00

Asti

Asti – corso Alfieri, 270 09.00/12.00

Biella

Biella – piazza Falcone 09.00/12.30

Biella – piazza Santa Marta 15.00/19.00

Cossato – piazza Chiesa 09.00/11.00

Canavese

Ivrea – via Aosta, 6 10.00/13.00

Cuneo

Alba – piazza Cagnasso 09.00/12.00

Cuneo – corso Nizza, 30 15.00/17.00

Saluzzo – piazza Garibaldi 09.00/12.00

Novara

Novara – I.go Don Minzoni – Mercato Coperto 09.30/12.00

Novara – c.so Cavour ang. delle Ore 09.30/18.00

Torino

Buttigliera Alta – via Ferriera – Mercato 08.00/12.00

Carmagnola – piazza San Agostino – Mercato 15.30/18.30

Grugliasco – viale Echirolles – Mercato 09.00/13.30

Pianezza – piazza Macario – Mercato 08.00/12.30

Pinerolo – piazza Facta 09.00/12.30

Rivalta di Torino – strada Piossasco 09.00/13.00

Sant’Ambrogio di Torino – Mercato 14.00/17.00

Settimo Torinese – via Castiglione – Mercato 09.00/13.00

Torino – via Onorato Vigliani ang. via 7 Comuni 09.30/12.30

Torino – piazza Perotti 09.30/13.00

Torino – piazza della Vittoria ang. via Villar 09.30/13.00

Torino – piazza Cerignola 09.30/12.30

Venaria Reale – via Palestro ang. via Juvarra 09.30/13.00

Verbano Cusio Ossola

Verbania – piazza Ranzoni 08.00/17.00

Vercelli

Borgosesia – via XX Settembre, 15 09.00/13.00

Vercelli – via Veneto, 3 15.00/19.30

Domenica 22 settembre

Alessandria

Alessandria – Valmadonna strada Comunale ang. Via della Chiesa 09.30/12.30

Cerrina Monferrato – piazza Bollo 09.30/12.30

Gabiano – fraz. Piagera 15.00/18.30

Asti

Castagnole delle Lanze – piazza San Bartolomeo 08.00/13.00

Costigliole d’Asti – piazza Medici, 43 08.00/13.00

Biella

Biella – via Lamarmora c/o ATL 09.30/12.30

Canavese

Ivrea – via Aosta 6 10.00/13.00

Ivrea – via Aosta 6 15.00/18.00

Cuneo

Busca – piazza Savoia 09.00/12.00

Fossano – via Roma 09.00/12.00

Novara

Galliate – viale Quagliotti c/o chiesa Sant’Antonio 09.30/12.00

Verbano Cusio Ossola

Verbania – piazza Ranzoni 08.00/17.00