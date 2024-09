(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 FdI: convinto sostegno del partito al sindaco Petrini a Subiaco

“In merito alle recenti notizie diffuse dalla stampa, riguardo la presunta ‘crisi’ di Fratelli d’Italia nel Comune di Subiaco, corre l’obbligo di chiarire che tale ricostruzione è del tutto priva di fondamento. Nel Consiglio comunale di Subiaco non è stato costituito il gruppo di FdI e i consiglieri di maggioranza sono riuniti in un gruppo consiliare civico, trattandosi di un Comune sotto i 15mila abitanti. L’allontanamento di due consiglieri dal gruppo di maggioranza è da ascrivere a dinamiche locali e di visione amministrativa, che è ben diversa da quella politica. La circostanza per cui tutti i consiglieri di maggioranza, compresi i due consiglieri allontanati, siano legati a FdI è facilmente spiegabile con l’ovvia considerazione che in questo Comune, che rappresenta una delle roccaforti di FdI, il partito il 60%. Peraltro, tutto ciò rende normale che nascano visioni diverse e confronti anche accesi. Ciò nonostante, al di là del convinto sostegno del partito al sindaco Petrini, ci faremo promotori di un confronto interno affinché anche le divergenze amministrative possano essere, ove possibile, appianate, come del resto è avvenuto e avverrà in ciascuno dei 120 comuni della nostra Federazione”.

Così in una nota il presidente della federazione di FDI della Provincia di Roma Sen. Marco Silvestroni e il vice e commissario cittadino di Subiaco On. Alessandro Palombi.

