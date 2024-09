(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Maltempo: Presidente Fontana, vicino a territori colpiti

Roma, 19 set – “Rivolgo il mio pensiero a chi in queste ore, in diverse zone dell’Emilia-Romagna, ha dovuto lasciare le proprie case, ha subito danni e sta combattendo contro i danni del maltempo, che si stanno estendendo anche ad altri territori, tra cui quello marchigiano. Agli Amministratori e a tutte le Autorità locali impegnati a fronteggiare l’emergenza, esprimo la mia vicinanza. Un grazie speciale è riservato a Vigili del fuoco, Protezione civile, Forze dell’ordine e volontari che si stanno adoperando per affrontare la difficile situazione”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana