Furlo, dati presenze estive e iniziative autunnali

FURLO FAMILY 2024 – CALENDARIO EVENTI AUTUNNO

Domenica 22 settembre (primo turno ore 9; secondo turno ore 15)

IMMERSIONE IN FORESTA a cura di Anna Manca (conduttrice TeFFIt)

Primo turno ore 9; secondo turno ore 15

Introduzione alla terapia forestale e suggestiva passeggiata nei boschi del Furlo

Domenica 29 settembre (dalle ore 9:30 alle 17:30)

FURLOJONES

Avventura nella Gola del Furlo tra natura e cultura con Abbazia di San Vincenzo, I Birders del

Furlo, Land Art – Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo, Chiesa Santa Maria delle Grazie, Sito

archeologico romano e Museo del Territorio del Furlo ‘Lorenzo Mannozzi Torini’

Domenica 29 settembre (ore 14:30)

Giornata europea del patrimonio

UN SENTIERO VERSO LA STORIA con Roberto Fiorani, storico locale

Attraverso un’iniziale passeggiata, arriveremo all’Abbazia di San Vincenzo per scoprirne tutti i

suoi interessanti trascorsi storici.

Sabato 5 ottobre (ore 9.30)

PAGINO: TRA BORGO E NATURA

Una passeggiata suggestiva per riscoprire le bellezze naturali e umane di questa particolare zona

della Riserva.

Domenica 13 ottobre (dalle 9.30 alle 17.30)

FURLOJONES

Avventura nella Gola del Furlo tra natura e cultura con Abbazia di San Vincenzo, I Birders del

Furlo, Land Art – Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo, Chiesa Santa Maria delle Grazie, Sito

archeologico romano e Museo del Territorio del Furlo ‘Lorenzo Mannozzi Torini’

Domenica 20 ottobre (ore 14:30)

AVVENTURANDO

Un’esperienza unica insieme a una guida naturalistica che vi accompagnerà nel mondo della

natura attraverso orientamento, segnaletica della montagna, lettura della cartina, tracce e tanto

altro ancora.

Sabato 26 Ottobre (primo turno ore 10.30 / secondo turno ore 15)

Furlo Family Museo

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEL TERRITORIO DEL FURLO

Vitise guidate al Museo del Territorio – Lorenzo Mannozzi Torini

Domenica 27 Ottobre (ore 10)

Furlo Family in Gola

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

UN TERRITORIO DI PIETRE PARLANTI

Passeggiata guidata in Gola per raccontare la relazione millenario tra uomo e pietra.

Venerdì 1 Novembre (dalle ore 10)

Furlo Family Museo

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

UN MUSEO DA SCOPRIRE E…ASCOLTARE

Visite guidate animate al Museo del Territorio – Lorenzo Mannozzi Torini

Sabato 2 Novembre (ore 10.30)

Furlo Family

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

ERBE SPONTANEE IN AUTUNNO

Seminario sulle erbe spontanee e passeggiata in quota.

Domenica 3 Novembre (ore 9.30)

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

FURLOJONES SPECIAL

Un’esplorazione dinamica per scoprire le eccellenze di questo magnifico territorio.

Sabato 9 Novembre (ore 15)

Furlo Family Museo

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

URCA, UN TARTUFO AL MUSEO!

Un laboratorio sul tartufo condotto da un tartufaio e dal suo fedele amico!

Domenica 10 Novembre (ore 11)

Furlo Family

59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

FOLIAGE

Una passeggiata tra i colori dell’autunno

Sabato 16 novembre (ore 09.30)

UN CANYON TUTTO DA SCOPRIRE

Una passeggiata per scoprire la storia geologica e naturale della Gola del Furlo.

Domenica 24 novembre (ore 10)

GIROVAGANDO IN RISERVA HO VISTO…

Vi proponiamo una passeggiata dove poter esplorare il territorio della Riserva e vedere come

quest’ultima potrà sorprenderci in tale occasione, nel bel mezzo del mondo dell’autunno.