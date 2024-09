(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

ELISA VENTURINI: UN PREMIO REGIONALE PER FRANCESCA PORCELLATO

“Questa mattina Francesca Porcellato è stata al Consiglio Regionale del

Veneto.

E’ arrivata quarta alle paralimpiadi ma non è dipeso da lei: per questo ai

nostri occhi lei è e resta sul podio. Subito dopo la sua gara ho proposto

al presidente Luca Zaia ed all’assessore Regionale allo sport Cristiano

Corazzari di premiarla anche formalmente perché se lo merita e per la sua

splendida carriera. Francesca per noi è e resta una vincente ma non solo

per i suoi risultati sportivi: anche e soprattutto per il grande esempio

che ha dato e dà ogni giorno.