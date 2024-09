Criticità fiumi Lamone e Montone. Ordinanza invita a recarsi ai piani alti per chi abita nelle vicinanze

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 A causa delle piogge persistenti la situazione dei fiumi Lamone e Montone è critica. Il Comune di Ravenna ha firmato un’ordinanza nella quale si invita la popolazione le cui abitazioni si trovano in destra e sinistra di questi fiumi a recarsi ai piani alti. Per chi non ha questa possibilità o lo desidera può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza. Per ora la situazione è più grave nelle zone di confine con i comuni di Russi, Bagnacavallo e Forlì, ma nelle prossime ore la criticità si sposterà verso il mare.

Ricordiamo che fino a domani è in vigore l’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica.

È assolutamente indispensabile che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità.

In particolare:

• evitare il più possibile gli spostamenti non necessari

• prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi

• stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge

• non accedere ai capanni

• non accedere e ai sottopassi se allagati

• in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti

• fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento

• controllare i propri sistemi di deflusso delle acque meteoriche.

Per segnalazioni ed emergenze potete chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale)