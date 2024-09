(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 LOPERFIDO (FDI): COMPLIMENTI A GDF DI VENEZIA PER SEQUESTRO DISPOSITIVI MEDICI

“L’operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Venezia grazie a un’indagine coordinata dalla Procura di Pordenone è l’ennesimo esempio della dedizione delle forze dell’Ordine, in questo caso la Guardia di finanza, e di come stia funzionando la lotta alla contraffazione e al Made in Italy. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 18 milioni di dispositivi medici contraffatti. Un’operazione straordinaria che ha messo in luce una maxitruffa da 25 milioni di euro. I dispositivi riportavano l’etichettatura made in Italy ma provenivano dalla Cina, bravi i finanzieri a scoprirlo”. Lo ha detto il deputato friulano Emanuele Loperfido, di Fratelli d’Italia.

