(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 INVITO STAMPA

“LA MINACCIA CIBERNETICA AL SETTORE SANITARIO”

Roma, 18 settembre 2024 – Venerdì 20 settembre 2024, alle ore 10, presso la sala

Tirreno della Regione Lazio, si terrà il convengo dal titolo: “La minaccia cibernetica al

settore sanitario”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale (ACN).

Interverranno: il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della

Repubblica, Alfredo Mantovano; il direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale, Bruno Frattasi; il direttore della direzione regionale Salute e Integrazione

sociosanitaria, Andrea Urbani; il vicedirettore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale, Nunzia Ciardi.

L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare l’istituzione regionale, e in particolare i dirigenti

delle strutture sanitarie, sul tema della cybersicurezza, fornendo strumenti utili e

diffondendo le linee guida operative specifiche per la Sanità redatte dall’ACN.