INVITO STAMPA – Cia protagonista a Terra Madre Salone del Gusto 2024. Il Programma allo Stand P | Torino Parco Dora, 26-30 settembre

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 *INVITO STAMPA*

*Cia protagonista a Terra Madre Salone del Gusto 2024*

*La Confederazione allo Stand P del Mercato nel Parco Dora di Torino.*

*Spazio espositivo con show cooking e tasting area, laboratori per bambini

e workshop tematici *

Roma, 18 set – Cia-Agricoltori Italiani in pista per Terra Madre Salone del

Gusto, dal 26 al 30 settembre nel Parco Dora di Torino, sotto il claim 2024

“Essere natura”.

Dunque, tutto pronto allo Stand P targato Cia, dove la Confederazione ha

allestito il suo spazio espositivo interamente dedicato alla valorizzazione

delle aziende e delle loro produzioni regionali d’eccellenza, espressione

di cultura e storia, tradizioni e territori, promotrici assolute di un

ritrovato equilibrio uomo-natura e con il cibo perfetto elemento guida.

Per raccontare al meglio protagonisti di qualità, anche bio, come birra,

riso, olio, formaggi e vini, l’area show cooking e tasting, tra desk

espositivi e lounge d’incontro e degustazione che arricchiranno il fitto

programma di appuntamenti Cia nelle cinque giornate della XV edizione del

Salone.

A scandire il tempo lungo il viaggio nel gusto, la preparazione di piatti

tipici e genuini, ma anche percorsi sensoriali, laboratori didattici per

bambini, a cura dell’Associazione la Spesa in Campagna-Cia, e focus

tematici. In particolare, riflettori puntati sulle produzioni agricole

biologiche con le iniziative di Anabio, l’Associazione per la promozione

del bio di Cia, sostenute dal Masaf.

Si parte giovedì 26 settembre, alle 10:30, con Cia all’inaugurazione di

Terra Madre 2024 al Centro Congressi Santo Volto (Via Borgaro I), mentre

dalle 17 su il sipario per gli eventi confederali allo Stand P.

Per il programma dettagliato, clicca QUI

