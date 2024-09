Graziano (Pd): benvenuta Lucia Volpe prefetto a Caserta e ringrazio Castaldo

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

“In bocca al lupo e un benvenuto a Caserta al nuovo prefetto Lucia Volpe; il suo curriculum rappresenta sicuramente una certezza per le priorità della provincia di Caserta.

Al contempo sento il dovere di ringraziare il prefetto uscente Giuseppe Castaldo, persona con alta professionalità e straordinaria umanità per il lavoro che ha svolto in questi tre anni a Caserta, destinato con una promozione a prefetto di Cagliari”. Lo dichiara Stefano Graziano capogruppo Pd in commissione difesa di Montecitorio.

