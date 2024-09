+++RPT CON TESTO CORRETTO+++FORZA ITALIA: DOMANI TAJANI A GENOVA PER SOSTENERE CANDIDATURA ALLE REGIONALI DI MARCO BUCCI

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

FORZA ITALIA: DOMANI TAJANI A GENOVA PER SOSTENERE CANDIDATURA ALLE REGIONALI DI MARCO BUCCI

Il centrodestra compatto sostiene il candidato Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, alla presidenza della Regione Liguria. Domani, 18 settembre, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà a Genova per una giornata fitta di impegni a sostegno della candidatura alle elezioni, previste il 27 e 28 ottobre prossimi. Dopo un’intervista presso la sede del Secolo IX, Tajani si recherà presso l’Auditorium Confcommercio per incontrare i principali esponenti del mondo delle imprese.

Alle 17.45, ci sara’ la conferenza stampa di Forza Italia Liguria, con Tajani, il capogruppo azzurro in Senato Maurizio Gasparri, Carlo Bagnasco, segretario regionale della Liguria e Bucci, presso l’hotel Bristol Palace, in via XX settembre, 35 . Saranno presenti – tra gli altri – il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

