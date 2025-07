Comunicato stampa: Scambiamenti Cinemasuono 2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

CINEMASUONO DEBUTTA CON JOHN CARPENTER

Dark Star musicato dai Mary Vetsera per Scambiamenti

Si aprirà lunedì 14 luglio la nona edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna

cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti, si propone di fondere insieme

musica e immagini creando nuove forme artistiche.

Le proiezioni si terranno presso il piazzale dei Salinari, lungo il canale sul lato opposto

rispetto alla Torre San Michele in uno scenario suggestivo.

I musicisti della serata inaugurale saranno i Mary Vetsera, duo di musica elettronica con

influenze techno, house e break beat.

L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 21.00. In apertura ci sarà un intervento di

Cugeeno Benatti, regista e animatore, co-fondatore di Spazio Marte e parte del team di

Selvatico Studio; sarà poi il turno delle immagini in musica: dapprima sarà trasmesso il

cortometraggio The Boy Who Cheated Death, della regista Pipou Phuong Nguyen,

secondo classificato nell’edizione 2025; seguirà un’inedita proiezione di Dark Star di

John Carpenter, film d’esordio della sua fruttuosa carriera, un connubio sublime tra

atmosfere lo-fi e satira.

Il festival proseguirà in altre due serate: il 21 luglio il programma prevede la

partecipazione di Diego Suzzi della Liuteria Suzzi, mentre sarà presentato il film

vincitore dell’edizione 2025 Geisha di Antonio Longobardi alla presenza del regista che

arriverà da Napoli, seguito da una spettacolare proiezione del film d’animazione Mr

Bean di Mel Smith, il tutto affidato allo stile jazz-funk della band Thunder Tiger.

Il terzo e conclusivo evento della rassegna si terrà invece lunedì 28 luglio alle ore 21.00,

quando l’artista sperimentale Luna Lias si esibirà sulla pellicola Una pagina di follia,

punto di riferimento del cinema muto giapponese di Teinosuke Kinugasa risalente al

1926. In apertura della serata ci sarà il piatto forte: la regista francese Marion Revol

presenterà Léonarda, film girato a Cervia durante la residenza artistica di Cinemasuono

2025.

Il 30 luglio infine si terrà presso lo Spazio Culturale Scambiamenti di via Ippolito Nievo

2 una serata Off di Cinemasuono, dedicata ai migliori lavori presentati nella sezione

cortometraggi.