Roma, 10 Luglio 2025

**Adeguamento Sr 436 fra Fucecchio e San Miniato, Giani inaugura primo

lotto**

Scritto da Lorenza Berengo, giovedì 10 luglio 2025 alle 08:26

E’ terminato il primo stralcio dei lavori per l’ampliamento della strada

regionale 436 nel tratto fra San Miniato e Fucecchio e ieri sera il

presidente Eugenio Giani, dopo poco più di un anno dall’apertura del

cantiere, è tornato sul territorio per la conclusione degli interventi che

prevedono anche a realizzazione di una nuova pista ciclabile nel tratto

compreso tra San Pierino (Fucecchio) e San Miniato Basso (San Miniato).

All’inaugurazione erano presenti anche la sindaca di Fucecchio Emma

Donnini, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e i tecnici della

Regione e dei Comuni che si sono occupati del progetto.

“Questo della 436 è uno degli interventi di potenziamento in verticale

della Toscana. La 436 rappresenta infatti un anello di congiunzione

fondamentale per il collegamento nord-sud: con l’area senese attraverso la

SRT 429 e con la Lucchesia attraverso la SRT 435. Oggi sono dunque molto

contento – ha detto il presidente Giani ringraziando i sindaci e gli uffici

tecnici coinvolti nel progetto- abbiamo raggiunto un traguardo atteso che

migliorerà la circolazione adeguando la strada regionale, ne migliorerà

la sicurezza e realizzerà una pista ciclabile.” Giani ha poi aggiunto

che l’intervento si inserisce in un progetto più ampio e complessivo che

la Regione Toscana sta sostenendo per collegare appunto in senso verticale

la regione. Oggi – ha spiegato il presidente- abbiamo collegamenti

orizzontali dal mare al centro con la Fi-Pi-Li, l’autostrada Firenze Mare

che va in Versilia, ma abbiamo una difficoltà nei collegamenti che vengono

ad esempio dalla Valdinievole e quindi da Montecatini fino a Siena, per

questo abbiamo potenziato i percorsi della 429 nel tratto da Siena,

Poggibonsi verso la Valdelsa, e dall’altro la 436 dove siamo oggi che lungo

la Valdinievole va verso Montecatini, Pescia”.

Il progetto è frutto della complessiva attuazione di due accordi di

programma tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il

Comune di Fucecchio e quello Comune di San Miniato. La sinergia fra la

Regione e i Comuni coinvolti ha come obiettivo l’adeguamento e la messa in

sicurezza della strada regionale 436 dalla località San Pierino nel Comune

di Fucecchio all’intersezione con via Marconi nel Comune di San Miniato con

annessa realizzazione di pista ciclopedonale. I lavori sono in due stralci

per un importo complessivo di 2milioni 150mila euro di cui 2milioni e

100mila euro di finanziamenti regionali e 50mila euro euro da parte del

Comune di Fucecchio.

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di

questo intervento così importante per il nostro territorio – prosegue la

sindaca di Fucecchio Emma Donnini -. A partire dalla Regione Toscana, che

ha impegnato grandi risorse su questa opera confermando tutta la sua

attenzione per due temi centrali come quelli delle infrastrutture e dei

trasporti. Un grazie all’ingegner Antonio Cinelli, per la progettazione e

direzione dei lavori, alla ditta incaricata Cavalier Pozzolini Lorenzo Srl,

al responsabile del Settore viabilità di interesse regionale ingegner

Marco Ierpi e a tutti i tecnici impegnati nei lavori”.

“Si inaugura un’opera che migliorerà l’ingresso in strada da San Miniato

Basso a Fucecchio e viceversa, garantendo maggiore sicurezza stradale

all’uscita della Fi Pi Li – ha concluso il sindaco di San Miniato Simone

Giglioli -. Oltretutto l’opera, una volta completata con l’allargamento

della strada e la realizzazione della pista ciclopedonale, migliorerà