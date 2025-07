(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Comunicato stampa – Un nuovo medico a Treviglio: è il Dr. Migliorini

Ecco come scegliere i 1000 posti disponibili. Sportello allo Spazio HUB del TNT (soprattutto per pazienti fragili, anziani e con difficoltà informatiche)

L’ASST comunica che Giovedì 31 Luglio 2025 i l Dr. Andrea Migliorini s’inserirà come Medico di Medicina Generale Titolare nell’ambito di Arzago D’Adda, Casirate D’Adda e Treviglio.

Il professionista potrà acquisire un numero massimo pari a 1.000 assistiti, pertanto le iscrizioni potranno avvenire tramite i canali sotto indicati sino al raggiungimento dei posti disponibili .

La scelta potrà essere effettuata, da Giovedì 31 luglio 2025 dalle ore 08.30 seguendo una delle seguenti modalità :

· On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario *

· Presso le Farmacie aderenti di tutto il territorio regionale (non solo in quelle dei paesi dell’ambito di inserimento)*

· Presso lo Spazio Hub, Piazza Garibaldi, 7 (di fronte al TNT, Teatro Nuovo Treviglio), ( dalle ore 08.30 fino ad esaurimento posti ) dove saranno allestiti due sportelli temporanei gestiti dagli operatori dell’ASST Bergamo Ovest – Distretto Pianura Occidentale (sostituendo così lo Sportello S/R alla Casa di Comunità di Treviglio )-, per supportare i cittadini (soprattutto i più fragili, anziani, o con difficoltà informatiche) nella scelta del Medico, fino ad esaurimento posti disponibili*.

Si ricorda che in caso di accesso fisico sarà necessario presentarsi con la carta d’identità e tessera sanitaria. La scelta potrà essere fatta anche da una terza persona di fiducia, munita di delega, di un proprio documento d’identità e della fotocopia del documento del delegante.

L’ambulatorio si svolgerà secondo gli orari e le modalità riportati di seguito:

Ambulatorio Dr. Andrea Migliorini

Treviglio – Viale Piave 43b

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

09.00 -12.00*

Martedì

14.00 -17.00*

Mercoledì

09.00 -12.00*

Giovedì

14.00 -17.00*

Venerdì

09.00 -12.00*

Per richieste di visite domiciliari telefonare, dalle 08.30 alle 09.30 dal lunedì al venerdì.

Per prenotare gli appuntamenti utilizzare il gestionale “ Paziente consapevole” (Medical live) che permette la prenotazione degli appuntamenti (al momento solo da browser) autenticandosi sul sito: https://pazienteconsapevole.murex.it/ (senza dover scaricare alcuna app o programma)

* si ricorda che nessuna delle modalità sopra elencate garantisce che vi siano ancora posti disponibili col professionista.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest