MANOVRA, SILVESTRI (M5S): GOVERNO SENZA CORAGGIO NON TASSA EXTRAPROFITTI BANCARI

“Questo è un governo senza coraggio, che non tassa gli extraprofitti miliardari che le banche stanno facendo sulla pelle delle persone che non sanno più come pagare le rate dei mutui e che non vuole fare una tassa per i colossi del web. Nella manovra si limitano a confermare alcune cose fatte dai governi precedenti, ma niente sui salari e per 5,7 milioni di persone che sono in forte difficoltà. Non è vero che i soldi non ci sono. Sono loro che scelgono di non prenderli da chi li ha e di tagliare su sanità e scuola”.

Così a Tg2 post Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

