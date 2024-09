(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

Al Cinema Monviso "Madame Clicquot", un film autobiografico poetico e ribelle

Il regista Thomas Napper firma un film d’epoca dal gusto moderno su quella che oggi definiremmo una “self-made woman”. In programmazione a partire da giovedì 19 settembre

“Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot è una donna perdutamente innamorata di suo marito. Quando lui viene meno, si prenderà cura della sua vigna e resterà determinata a portare avanti la sua attività vinicola ad ogni costo. Il film mira a raccontarne gli albori, dal dolore profondo e inconsolabile per la morte dell’amato marito alla determinazione a portare avanti la sua vigna e la sua attività superando ogni avversità. Prima su tutte la secolare diffidenza degli uomini nei confronti delle donne. Era addirittura illegale in epoca napoleonica che una donna si occupasse della gestione dell’attività di famiglia, ma Barbe-Nicole è una ventisettenne ribelle, allergica ai divieti e decisa a proseguire dritta sulla sua strada. Una strada piena di pericoli e insidie, delusioni, intrighi e trappole tese da uomini potenti, per nulla desiderosi di veder avanzare una donna al posto loro” così il sito d’informazione cinematografica MYmovies descrive “Madame Clicquot”, l’ultima opera di Thomas Napper basata sulla biografia “The Widow Clicquot”, firmata dalla scrittrice americana Tilar J. Mazzeo, esperta sia di storiografia che di vini.

La pellicola sarà in programmazione al Cinema Monviso da giovedì 19 a martedì 24 settembre (sempre alle ore 21).

Si segnala infine che mercoledì 18 e 25 il cinema Monviso sarà chiuso per il consueto riposo settimanale

Giorno

Titolo

Mercoledì 18 settembre

RIPOSO

Giovedì 19 settembre

21.00

Madame Clicquot

Venerdì 20 settembre

21.00

Madame Clicquot

Sabato 21 settembre

21.00

Madame Clicquot

Domenica 22 settembre

21.00

Madame Clicquot

Lunedì 23 settembre

21.00

Madame Clicquot

Martedì 24 settembre

21.00

Madame Clicquot

Mercoledì 25 settembre

RIPOSO

Il programma può subire variazioni

