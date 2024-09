Open Arms: Ronzulli (FI), Salvini mandato a processo da M5S con aiuto di Renzi, fu voto politico, non nel merito “Il decreto per cui il ministro Salvini è a processo è stato varato quando c’era il governo giallo-verde. Per quale motivo per la nave Diciot

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Open Arms: Ronzulli (FI), Salvini mandato a processo da M5S con aiuto di Renzi, fu voto politico, non nel merito

“Il decreto per cui il ministro Salvini è a processo è stato varato quando c’era il governo giallo-verde. Per quale motivo per la nave Diciotti il Movimento 5 Stelle ha deciso di non mandare a processo Salvini, mentre dopo, con il governo Conte II, con un’altra maggioranza di sinistra e con l’aiuto di Renzi, ha votato in modo diverso? Mandare a processo Salvini fu una decisione sì del Parlamento, ma fu una decisione politica”. Così a Tagadà, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. “Nella cronaca di quanto accadde allora – ha aggiunto – ci si dimentica sempre di riportare questo dato, e cioè che quello fu un voto politico. Salvini non si è mai nascosto, si è preso le responsabilità delle scelte che ha fatto”.