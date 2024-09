Fisco, Ascani (PD): destra dei condoni sempre all’opera

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

“Se il buongiorno si vede dal mattino c’è da tremare al pensiero di cosa sarà capace di infilare la destra nella legge di bilancio per favorire gli evasori a danno di quanti versano al fisco fino all’ultimo euro. L’ultimo in ordine di tempo ha la forma dell’emendamento al dl omnibus e prevede la regolarizzazione, con minima imposta e super agevole rateizzazione, dei mancati versamenti del periodo 2018/2023 per chi aderisce al concordato preventivo, misura considerata centrale nella cosiddetta riforma fiscale della coppia Giorgetti-Leo che sembra destinata al fallimento. Mentre, di là dalle chiacchiere e dai soliti roboanti annunci, non c’è traccia della fisionomia della terza legge di bilancio di questo governo – tant’è che ha riempito di pagine bianche il Def e ha deciso di rinviare la presentazione del Piano strutturale di bilancio -, l’unica certezza sono, ancora e sempre, i condoni, alla faccia dei contribuenti che fanno il proprio dovere”, così Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera.