Alta Langa DOCG: Anima di un Territorio a Bologna e Firenze

**ALTA LANGA DOCG: ANIMA DI UN TERRITORIO FA TAPPA A FIRENZE E BOLOGNA**

DUE NUOVE TAPPE PER IL FORMAT DEL CONSORZIO ALTA LANGA

INSIEME AL SOMMELIER MARCO REITANO

Due nuovi appuntamenti, tra pochi giorni, con**Alta Langa DOCG: Anima di un Territorio,** il format che il**Consorzio Alta Langa** ha ideato con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico qualificato e attentamente selezionato di professionisti del settore Horeca i vini della denominazione in abbinamento ai sapori veri e autentici delle terre alte di Langa.

Gli incontri si terranno a **Bologna** (23 settembre) e **Firenze **(24 settembre), sotto la guida di **Marco Reitano**, Head Sommelier del ristorante La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri dove lavora dal 1994, insignito del titolo di **Miglior Sommelier d’Italia **dalla rivista Food and Travel. Gli invitati, seduti insieme attorno a un’unica tavola, potranno scoprire l’Alta Langa e la sua vocazione di “vino gastronomico” insieme alle specialità della cucina di **Piermassimo Cirio** (**Trattoria Madonna della Neve** di Cessole, nell’alta langa astigiana).

Le tappe di Firenze e Bologna danno seguito al calendario di eventi lanciato lo scorso anno, quando il Consorzio aveva portato a **Torino**, **Milano**, **Genova**, **Roma**, **Napoli** e **Verona**, insieme alle **migliori cuvée di Alta Langa**, i piatti della tradizione preparati da **Gemma Boeri** (**Osteria da Gemma** di Roddino, Cuneo), **Vilma Forneris** (**La Vecchia Osteria** di Castellino Tanaro, Cuneo), **Clelia Salvetti** (**Trattoria Salvetti **di Paroldo, Cuneo): più di 150 ospiti tra ristoratori, enotecari, sommelier e giornalisti specializzati erano intervenuti agli incontri per dialogare sui vini Alta Langa, sul loro utilizzo in carta, sui fattori di interesse, sulle modalità della proposta di pairing**. **

“*Alta Langa DOCG: Anima di un Territorio* – spiega la presidente del Consorzio, **Mariacristina Castelletta **– *è**un’iniziativa inedita, che ha **suscitato**grande apprezzamento**.** ** Siamo riuniti attorno ad un’**unica tavola per approfondire la conoscenza della nostra denominazione attraverso l’assaggi**o**, guidato da un grande sommelier**,**di cinque vini che rappresentano le diverse tipologie previste dal nostro disciplinare. **L’Alta Langa, per la sua struttura e complessità, ha una vocazione gastronomica e una grande versatilità di abbinamento, dall’antipasto fino al termine del menù. Scoprire questo vino insieme, immersi nel piacere della convivialità è un’esperienza indimenticabile. Sono grata ed entusiasta del fatto che ci siano sempre più persone**interessate alle Alte Bollicine Piemontesi, così speciali e uniche”. *

Commenta il direttore del Consorzio Alta Langa, **Paolo Rossino**: “*Con Alta Langa DOCG: Anima di un Territorio il Consorzio promuove i vini Alta Langa e allo stesso tempo promuove il territorio di origine, adottando delle azioni ad ampio raggio che permettono di far conoscere l’autenticità e la bellezza dell’Alta Langa attraverso la chiave di lettura gastronomica: coinvolgere in questo viaggio le osterie storiche delle terre alte, essenza e presidio del territorio, è per noi un grande onore”.*

Conclude **Marco Reitano**: *“L’Alta Langa cresce a passo veloce e nella qualità dei suoi vini si posiziona sul podio delle migliori denominazioni mondiali per la produzione di Metodo Classico di qualità”.*

**IL CONSORZIO ALTA LANGA**

Il **Consorzio Alta Langa** è nato nel 2001, dopo molti anni di ricerche e studi approfonditi, metodici e documentati sulla vocazione dell’area. Riunisce viticoltori e produttori appassionati e lungimiranti che, spinti da un grande orgoglio piemontese, hanno fondato e fatto crescere questa denominazione giovane ma con radici profonde che affondano nella storia e nel territorio. La grande scommessa che unisce tutti è quella di produrre un vino necessariamente importante, che non sarà pronto prima di sei anni dall’impianto dei vigneti.

A oggi il Consorzio conta più di 80 case spumantiere e 90 viticoltori associati. Dal 2022 la presidente del Consorzio è **Mariacristina Castelletta**, vicepresidente è **Giovanni Carlo Bussi**.

**L’ALTA LANGA DOCG**

**L’Alta Langa Docg ha l’onore di rappresentare il primo metodo classico d’Italia, nato proprio in Piemonte alla metà del 1800**.

L’Alta Langa ha ottenuto la Doc nel 2002 e la Docg nel 2011 (retroattiva al millesimo 2008).

**I NUMERI DEL CONSORZIO E DELL’ALTA LANGA DOCG:**

– Oltre 80 Case spumantiere associate al Consorzio

– 455 ettari di vigneto tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo

– Il vigneto Alta Langa è coltivato per 2/3 Pinot nero e per 1/3 Chardonnay

– Mercato interno: 90%

– Export: 10%

