Promemoria. Welcome matricole del Dipartimento di Studi Umanistici” Giocare è una cosa seria”

15 Settembre 2024

Welcome matricole del Dipartimento di Studi Umanistici" Giocare è una cosa

seria”.Incontri, laboratori, sessioni di orientamento e attività

informative, centrate sul gioco, per facilitare l’inserimento dei nuovi

studenti.*

Si ricorda che domani, lunedì 16 settembre, alle ore 09.30 presso l’Aula

Magna ‘Giovanni Cipriani’ del Dipartimento di Studi Umanistici (Via Arpi

176 – Foggia) sarà inaugurato l’evento “Giocare è una cosa seria” alla

presenza della Prorettrice Vicaria, Donatella Curtotti, della Sindaca di

Foggia, Maria Aida Episcopo, della Direttrice del Dipartimento di Studi

Umanistici, Barbara De Serio e del Delegato rettorale alla Terza Missione,

Danilo Leone.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Foggia.

Durante le cinque giornate gli studenti avranno l’opportunità di

partecipare a lezioni, laboratori e incontri di orientamento dedicati a

fornire informazioni utili sul percorso di studio prescelto, ma anche sui

servizi e sulle opportunità extracurriculari offerte dall’Università di

Foggia. Gli studenti potranno interagire con docenti, personale

amministrativo, tutor e compagni di corso, creando connessioni preziose per