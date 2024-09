(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Governo. Bonelli: Meloni dice stop ai bonus, ma non agli extraprofitti di

banche e società energetiche, e gli italiani sono sempre più poveri

“La premier Meloni annuncia la fine della stagione dei bonus, ma questo

vale solo per le famiglie italiane, non per banche e grandi società

energetiche. Questi settori, infatti, continuano ad accumulare

extraprofitti per decine di miliardi di euro, mentre milioni di cittadini

si impoveriscono. Le banche solo del 2023 hanno incassato 27 mld di €. I

dati dell’Istat parlano chiaro: in Italia ci sono ben 5 milioni e 700 mila

persone in condizioni di povertà. Una situazione inaccettabile a fronte di

guadagni smisurati da parte delle grandi aziende, che il governo continua a

non voler toccare. Constatiamo che il presidente del Senato La Russa fa

anche il ministro dell’economia bacchettando Tajani: surreale”.