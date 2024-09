(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Centenario Latina, Calandrini (FdI): Firma Mattarella chiude iter Legislativo, per città sfida di grande portata

“Con la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si conclude l’iter legislativo che sancisce la promulgazione della Legge 6 settembre 2024 nr.130 per le celebrazioni del centenario della città di Latina. Con questa legge, di cui sono primo firmatario, Latina ha lo strumento per affrontare al meglio una sfida di grande portata: presentarsi tra le grandi città italiane con un’immagine rinnovata e rafforzata, grazie a un rilancio culturale che coinvolge istituzioni, cittadini e nuove generazioni. È un impegno morale per tutta la comunità. Latina può guardare al futuro con rinnovato ottimismo e consapevolezza del proprio valore storico e culturale”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

