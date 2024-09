Aun 15 set. 024 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Direttore responsabile: Francesco Antonio Arcuti

ANNO 45 – N. 178 Domenica 15 settembre 2024

(agenzia umbria notizie)

Asteramb 25

Umbria scommette sulle rinnovabili: via libera a 4,4 milioni per le

Comunità Energetiche

(AUN) – Perugia, 15 set. 2024 – La Giunta Regionale dell’Umbria ha

approvato un’importante iniziativa per lo sviluppo dell’energia

rinnovabile, sbloccando fondi per un totale di 4,4 milioni di euro

destinati a finanziare interventi di ottimizzazione energetica del

patrimonio pubblico e alla promozione delle Comunità Energetiche

Rinnovabili (CER). Questa misura è stata presa nell’ambito

dell’Accordo per la Coesione 2021-2027, un programma strategico che

mira a sostenere la transizione verso fonti di energia sostenibili e

a incentivare il coinvolgimento degli enti pubblici locali in questo

processo.

Il bando pubblico, che verrà attivato dal Servizio Energia, Ambiente

e Rifiuti, sarà rivolto a tutti gli enti pubblici locali dell’Umbria,

con l’obiettivo di favorire nuove modalità di approvvigionamento

energetico. Le risorse verranno destinate principalmente per la

realizzazione degli interventi, con una parte dedicata al supporto

dei costi di adesione alle CER. L’approvazione dei criteri di

ammissibilità, di valutazione tecnico-economica e di premialità è

stato un passo significativo per garantire una distribuzione omogenea

delle risorse. Le attività supportate da questo bando potranno

integrare l’uso delle fonti rinnovabili per la gestione energetica

degli edifici pubblici.

“Questa iniziativa – dichiara Roberto Morroni, Assessore all’Ambiente

– rappresenta un’opportunità strategica non solo per migliorare

l’efficienza energetica del nostro patrimonio pubblico, ma anche per

posizionare l’Umbria come leader nella promozione della sostenibilità

ambientale. Sostenere le Comunità Energetiche Rinnovabili significa

investire nell’economia locale, creando opportunità di sviluppo e

migliorando l’immagine “green” della nostra regione”.

Red/Mdc/nnn