(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 **

*Scuola – Governo = *

*On. Elisabetta Piccolotti (Avs): *

*La Lega propone di tagliare un anno di scuola superiore. *

*Il Ministro Valditara smentisca o o la risposta sarà la piazza e la

protesta.*

*Vogliono meno tempo scuola, meno insegnanti, vogliono risparmiare sulla

pelle giovani.*

Nei giorni scorsi in commissione cultura della Camera la Lega ha chiesto di

avviare l’iter di una proposta di legge per ridurre di un anno la durata

delle le scuole superiori.

È la denuncia di Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra con

una diretta video su Instagram. La richiesta arriva da Rossano Sasso e la

proposta ha come prima firma quella di Giovanna Miele.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra – prosegue la parlamentare rossoverde

della commissione cultura di Montecitorio – abbiamo il fondato sospetto che

questa operazione, che si allinea benissimo con l’idea di scuola di

Valditara, sia concordata con il Ministro stesso. Il Ministro e tutta la

destra hanno infatti confuso la scuola della Costituzione rivolta agli

studenti con la formazione professionale rivolta ai lavoratori. In

quest’ottica ritengono positivo inserire il prima possibile i giovani in un

mercato del lavoro che li assorbe a fatica e in cui oltre il 40% degli

occupati è precario.

Ma non c’è solo questo, perché un percorso di studi più breve è anche un

percorso di maturazione umana e civile più breve. Vogliono disciplinare i

ragazzi, puntare tutto sulle nozioni e l’addestramento, e impedire che si

formi in loro un solido spirito critico.

Altro benefit di questa idea pericolosa di scuola è il risparmio: meno

tempo scuola, meno insegnanti, meno assunzioni, meno progetti, meno spesa e

investimenti. Con questa mossa Valditara si prepara ai grandi tagli

strutturali del Governo Meloni sull’istruzione, quella della Lega è una

proposta contro i giovani, contro il futuro del nostro Paese e contro

l’idea di scuola sancita dalla Costituzione.

Se questo progetto sarà portato avanti – conclude Piccolotti – vedrà

un’opposizione senza sconti da parte nostra. Ci troveranno in ogni scuola e

in ogni piazza. Il diritto universale all’istruzione di qualità non può e

non deve essere messo in discussione.

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma, 14 settembre 2024