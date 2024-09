(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 ROMA, SILVESTRI (M5S): SOLIDARIETÀ E VICINANZA A VALLATI

“Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza a Massimo Vallati per il grave atto intimidatorio mosso nei suoi confronti. Si tratta di azioni vigliacche che non potranno scalfire in alcun modo il suo grande lavoro per la promozione del calcio sociale e in favore dei ragazzi e delle famiglie di Corviale”.

Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle