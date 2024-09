(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, PRATELLI: SOLIDARIETÀ A VALLATI E A CALCIO SOCIALE CORVIALE

” A Massimo Vallati la mia solidarietà e la mia più totale vicinanza. Il suo è un lavoro prezioso che attraverso il calcio sociale a Corviale dà opportunità e voce ad una comunità intera che cerca riscatto. Quello subito la scorsa notte è un atto di intimidazione. Un gesto vile che non avrà alcun altro effetto se non quello di rafforzare l’impegno delle istituzioni, a partire da Roma Capitale, su quel quartiere e il sostegno verso le realtà sociali che lavorano per educare al rispetto e costruire comunità “.

A dichiararlo, in una nota, è Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.