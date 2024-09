(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Open Arms; Ronzulli (FI): richiesta contro ministro Salvini abnorme, inaccettabile e politica

“Se passa il concetto di condannare un ministro della Repubblica per aver applicato un provvedimento del governo, passa anche l’idea che il potere esecutivo è sottoposto al potere giudiziario, e questo non è accettabile. Chiedere 6 anni di reclusione nei confronti del ministro Salvini, considerato peggio di un corrotto, un ladro o un violentatore, è un’enormità, soprattutto se paragonata ad altri reati ben più gravi. Ma è anche un modo per attaccare e condizionare le politiche di un governo, qualsiasi esso sia, perché non c’è decreto che non sia approvato dal Consiglio dei ministri e firmato dal presidente del Consiglio. Sono certa non solo che il ministro Salvini, al quale va la mia più sentita solidarietà, riuscirà a dimostrare la correttezza del suo operato, ma anche che il tribunale di Palermo riporterà il processo sui binari del diritto, dell’equilibrio e dell’imparzialità”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.