(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Open Arms: Marti (Lega), processo scandaloso, solidarietà a Salvini

Roma, 14 set. – “Quello di oggi è un precedente gravissimo: è scandaloso, a livello internazionale, accusare di reato un ministro che ha svolto il suo dovere difendendo i confini nazionali. Matteo Salvini rischia 6 anni di carcere per aver agito nell’interesse del Paese, per aver rispettato il mandato conferito dagli elettori. Difendere l’Italia non è un reato. La mia solidarietà a Salvini, Matteo siamo e saremo sempre al tuo fianco”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti.

