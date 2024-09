(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 MIGRANTI, KELANY (FDI): SURREALE PERSEGUIRE SALVINI PER AVER FATTO SUO DOVERE

“Solidarietà al ministro Salvini, che sta affrontando un inverosimile processo solo per aver difeso i confini italiani. Purtroppo assistiamo ad un episodio surreale, perché colpevolizzare e perseguire giudiziariamente delle legittime scelte politiche, costituisce un precedente pericoloso, che dovrebbe far ragionare tutta la politica, indipendentemente dallo schieramento”.

Lo scrive in una nota Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento immigrazione.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica