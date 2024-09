(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

Latronico lunedì da Fitto: incontro su Pnrr e Zes cultura

“Matera ed il ruolo dimenticato di Capitale della Cultura”, incontro organizzato nell’ambito del “Settembre Materano delle Idee e del Confronto”, “ha offerto lo spunto per riflettere sulle potenzialità e sulle sfide che la città di Matera deve affrontare per continuare a essere un faro culturale non solo per la Basilicata, ma per l’intero Paese”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, che ha concluso l’evento a Palazzo Gattini di Matera, promosso da Matheria e Fondazione Tatarella.