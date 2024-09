Comunicato – “Carta Dedicata a Te” 2024 – Pubblicazione elenco beneficiari sul sito del Comune di Alba

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it

Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba

Instagram: citta_di_alba

YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

sabato 14 settembre 2024

“Carta Dedicata a Te” 2024

Pubblicazione elenco beneficiari sul sito del Comune di Alba

La “Carta Dedicata a Te” consiste in un contributo economico per nucleo

familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte

elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da

Poste Italiane S.p.A. ed utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari di prima

necessità, carburanti ed abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

In base a quanto definito dall’art. 6 del decreto interministeriale del 4 giugno

2024 sono state assegnate al Comune di Alba n. 352 carte, attribuite, sulla

base di un elenco INPS, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla

data di pubblicazione del decreto:

– iscrizione di tutti i componenti del nucleo nell’anagrafe comunale

– titolarità di una certificazione ISEE in corso di validità con indicatore non

superiore ad Euro 15.000,00

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che includono percettori di Assegno

di Inclusione, Carta Acquisti, NASPI, DIS-COLL, CIG ed altre forme di

integrazione salariale o di sostegno alla disoccupazione, erogate dallo Stato.

È ora disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Alba alla

pagina “Carta Dedicata a Te” l’elenco definitivo dei beneficiari della

misura per il 2024. https://www.comune.alba.cn.it/it/page/135916

In ottemperanza alla vigente normativa sulla protezione dei dati

personali, per verificare se si è percettori del beneficio è sufficiente