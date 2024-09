[Comune Palermo] Bene confiscato via Decollati. Dichiarazione del sindaco Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 “Gli atti intimidatori di questi giorni nel bene confiscato alla mafia in

via Decollati non hanno scalfito l’azione che sta portando avanti il

Comune. Sono episodi da condannare che, però, possono rappresentare

un’occasione importante per le istituzioni di ribadire la presenza dello

Stato davanti a chi pensa ancora di affermare la propria supremazia

attraverso la protervia, le minacce e la violenza. Ecco perché ringrazio

gli assessorati comunali ai Beni Confiscati e all’Emergenza abitativa,

supportati dalla Polizia municipale, che stanno portando avanti con impegno

e senso di responsabilità la linea dettata dall’amministrazione su questo

fronte e che si basa sulla garanzia della giustizia sociale che non si

piega di fronte alle intimidazioni. Il mio ringraziamento va anche al

Prefetto Mariani, con il quale in questi giorni sono stato in contatto e

che ha dato il massimo appoggio all’amministrazione comunale, grazie anche

all’azione delle forze dell’ordine, in questa operazione. Adesso, andiamo

avanti con le opere per rimettere in sicurezza l’immobile, in modo da

assegnarlo a chi ne ha diritto”.

Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

