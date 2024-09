(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 ARREDI DITTA EMILIANO, PARLAMENTARI FORZA ITALIA: “IN PUGLIA TUTTO POSSIBILE: APPALTO AL FRATELLO CHE È ANCHE DIRIGENTE DI CON”

Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Rita Dalla Chiesa, Dario Damiani, Vito De Palma, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta, Giorgio Lovecchio e Antonio Trevisi.

“In Puglia tutto è possibile: non solo la ditta dei fratelli del presidente Emiliano e’ assegnataria di un appalto regionale da decine di migliaia di euro, ma il fratello Alessandro e’ anche vice presidente regionale di CON, lo stesso movimento politico di Emiliano. Quindi, ricapitolando: la ditta ha l’appalto per gli arredi del Consiglio regionale ed Emiliano non ne sa niente; il fratello di Emiliano, titolare assieme alla sorella della ditta, è anche un dirigente politico. Che dire: sarà anche tutto legale, ma è politicamente vergognoso e le dichiarazioni di Emiliano risultano davvero poco credibili. Possibile che nessuno lo abbia avvisato?”.

