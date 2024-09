AOU AL: Borsalino Day: il ruolo del nuovo Umanesimo in Riabilitazione

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

13 settembre 2024

Borsalino Day: il ruolo del nuovo Umanesimo in Riabilitazione

Due giorni per valorizzare il Presidio. Domenica la camminata con la comunità

Sala gremita per la terza edizione del Borsalino Day che anche quest’anno ha aperto alla comunità le porte del Presidio Riabilitativo “Teresio Borsalino” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Una due giorni per riflettere sul ruolo del nuovo Umanesimo in Riabilitazione e sull’importanza di coltivare le reti con le associazioni, le istituzioni del territorio e l’intera cittadinanza.

«Il Borsalino Day è un’occasione speciale per valorizzare il nostro Presidio – afferma Marco Polverelli, Direttore del Presidio Riabilitativo AOU AL – perché rappresenta un momento di riflessione sull’eccellenza che il Borsalino porta avanti ogni giorno e ci permette di condividere con tutti voi il nostro percorso che mette al centro il paziente e le sue necessità. Da ultima la riapertura della piscina, ma anche le attività di ortoterapia e il benessere trasmesso dal nostro parco e dal giardino sensoriale. La Camminata per la Salute di domenica, infine, ha un forte valore simbolico nella nostra azione di rete con il territorio: è un’opportunità per dimostrare quanto sia importante il legame tra istituzioni sanitarie, cittadini e volontariato, fondamentali per il benessere dei nostri pazienti».

Il pomeriggio del 13 settembre si è aperto con la presentazione del libro “Tecnosofia” di Guido Saracco, Professore ordinario di Fondamenti chimici delle tecnologie al Politecnico di Torino, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale di Alessandria, e l’intervento del Dottor Angelo Ranzenigo, Responsabile del Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti” sul binomio verde e salute, in ottica Medical Humanities.

Tanti poi i temi toccati dai numerosi esponenti delle istituzioni del territorio presenti in sala. Dall’integrazione con l’università – nella prima edizione dalla trasformazione in AOU – alla ricerca, dal miglioramento dei trasporti pubblici alla valorizzazione degli spazi architettonici, fino agli investimenti in termini di risorse umane e innovazione per venire in contro ai bisogni di salute dei pazienti.