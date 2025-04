Comunicato stampa | BLUE TONGUE, COLDIRETTI CUNEO: SERVONO CHIAREZZA E RISORSE STRAORDINARIE PER GLI ALLEVATORI CHE ALPEGGIANO IN FRANCIA

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

BLUE TONGUE, COLDIRETTI CUNEO: SERVONO CHIAREZZA E RISORSE STRAORDINARIE PER GLI ALLEVATORI CHE ALPEGGIANO IN FRANCIA

Coldiretti farà il punto sulla Blue tongue, oltre che sull’Afta epizootica, in un convegno a Mondovì sabato 12 aprile

Serve chiarezza sulle nuove procedure sanitarie, volte a scongiurare la diffusione della Blue tongue, per gli allevatori che andranno in alpeggio in Francia e dovranno poi rientrare. È quanto ha chiesto la Coldiretti in una specifica lettera all’Assessore all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, e all’Assessore alla Sanità, Federico Riboldi, poiché mancano ormai meno di due mesi al periodo per salire in alpeggio.

“I nostri allevatori hanno la necessità di organizzarsi per tempo con l’eventuale acquisto e somministrazione dei vaccini contro la Blue tongue, al fine di avere gli animali immunizzati nei tempi corretti prima di salire in alpeggio in Francia – spiega Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Oltretutto la vaccinazione comporta un notevole impegno economico, per cui chiediamo uno stanziamento straordinario che riduca significativamente l’onere a carico degli allevatori che destinano le mandrie in Francia”.

“Ribadiamo anche la necessità di una maggiore attenzione nei confronti di tutti gli altri allevamenti bovini per i quali è prevista la vaccinazione su base volontaria, con il costo totalmente a carico degli allevatori stessi”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.

La Blue tongue, insieme all’Afta epizootica, altra malattia che minaccia gli allevamenti bovini, sarà al centro del convegno che Coldiretti ha in programma a Mondovì, nell’ambito della Fiera di Primavera, sabato 12 aprile, alle ore 9.30, presso la Sala Scimè in corso Statuto 11/D.

L’appuntamento, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Anaborapi, farà il punto sulle due malattie grazie al contributo del dott. Emanuele Peirone dei Servizi veterinari dell’ASL CN 1 – Sanità animale; interverranno il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo, e il Direttore di Anaborapi, Andrea Quaglino.

