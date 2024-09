(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

TURISMO, PRATELLI: ASCOLTARE VOCE LAVORATORI

Roma, 12 settembre 2024 – ” Voglio esprimere la mia vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici del settore turistico che oggi sono stati in presidio sotto la sede di Confindustria indetto da Filcams Cigl e Uiltucs per chiedere adeguamento salariale e condizioni di lavoro migliori. Il turismo è sicuramente un asset cruciale per l’economia della città e per il paese. Una ricchezza preziosa dalla quale non possono essere esclusi coloro che hanno favorito con il proprio lavoro la ripresa dopo lo stop pandemico.

Occorre da parte datoriale maggiore ascolto, nell’interesse generale del territorio “.

A dichiararlo è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.