(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Migranti: Bof (Lega), Salvini a processo per ostacolato immigrazione clandestina come italiani di buonsenso

Roma, 12 set. – ”Matteo Salvini, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, rischia 15 anni semplicemente per aver fatto ciò che qualsiasi italiano di buon senso avrebbe fatto nel suo ruolo. Cioè ostacolare l’immigrazione clandestina in Italia. Siamo l’unica democrazia al mondo in cui un ministro è processato per questo. La Lega ha una linea chiara: difendere i confini e sostenere chi li difende”.

Così il deputato della Lega Gianangelo Bof.