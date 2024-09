COMUNICATO INCONTRO MÁXIMA ACUÑA

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

12 settembre 2024

AMBIENTE, ALFONSI INCONTRA L’ATTIVISTA PERUVIANA MÁXIMA ACUÑA

Si è svolto questo pomeriggio, presso Palazzo Valentini, l’incontro

promosso da Città Metropolitana di Roma Capitale a cui ha partecipato

l’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti

Sabrina Alfonsi che, in rappresentanza del Sindaco Gualtieri, ha accolto

l’attivista ambientale e agricoltrice peruviana Máxima Acuña.

La Acuña, vincitrice del “Goldman Prize 2016” per l’ecologia, ha ricordato

la sua lunga battaglia a favore dell’ambiente e, in particolare, contro i

danni derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie nella sua

regione.

L’evento è stato organizzato su iniziativa dei Consiglieri della Città

Metropolitana Rocco Ferraro, Delegato all’Ambiente e Transizione Ecologica

e Tiziana Biolghini, Delegata alle Pari opportunità e Politiche sociali, in

collaborazione con l’associazione GEA, promotrice del “Festival Relazioni

Inseparabili – Scuola di formazione e dibattiti sull’ecologia integrale”

che si svolgerà dal 13 al 15 settembre e avrà come illustre relatrice

l’attivista peruviana.

“Un grande onore accogliere a Roma, a nome del sindaco Gualtieri e mio

Máxima Acuña, agricoltrice peruviana, attivista ambientale e donna

combattente per i diritti umani, e avere modo di dialogare con lei su

diritto al cibo, agricoltura sostenibile, diritti ambientali.

Questa Amministrazione ha valorizzato l’agricoltura con una delega

specifica proprio perché il cibo è collegato alla giustizia sociale, alla

salute, alla tutela dell’ambiente e alla rigenerazione urbana delle città.

Roma può essere modello democratico mediatore di pace, in cui i diritti

ambientali devono essere coniugati con i diritti sociali, civili, con il

lavoro che diventa strumento di uno sviluppo sostenibile.

In questa partita, le donne devono portare la loro visione. Una visione che

non è singolare, non è nazionale, ma deve necessariamente essere

collettiva. Tante donne hanno contribuito a cambiare l’immaginario

collettivo sull’ambiente e sul nostro rapporto con la Terra – penso a

Rachel Carson, alle battaglie di Erin Brokovich, a Greta Thumberg. A loro

accosto la battaglia di diritto, di civiltà, che sta portando avanti Máxima

Acuña, per preservare il suolo dallo sfruttamento e garantire l’agricoltura

di sussistenza di tante comunità”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.