Palazzo Ducale illuminata di blu per la prevenzione

del suicidio

Ieri sera, 10 settembre, la facciata di Palazzo Ducale è stata illuminata di blu. Il sindaco

Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta di Voce Amica Sassari e il Comune di Sassari

ha aderito alla campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale per

la Prevenzione del Suicidio.

Si tratta di un appuntamento annuale, celebrato a livello mondiale, con iniziative per

sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema estremamente delicato e complesso.

L’obiettivo dell’associazione Telefono Amico Italia è “accendere una luce” su questa

importante problematica.

In Italia avvengono circa 4mila suicidi l’anno.

Grazia Sini